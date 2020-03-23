На Татышеве в Красноярске проснулись клещи

23 Март 2020 2020-03-23T08:19:30+03:00

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На острове Татышев в Красноярске появились клещи. Об этом сообщили в группе «Французские бульдоги Красноярска»:

- Сняли первого клеща на Татышеве, пора обрабатывать «булочек», потеплело рано.

Напомним, о том, что в Красноярске проснулись первые клещи, заговорили еще на прошлой неделе. Сразу трех вредителей сняла со своей собаки жительница Солнечного. «Скорее всего, причина раннего пробуждения клещей – аномально теплая зима», - предположила красноярка.

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Из-за аномально теплой погоды клещи в Красноярске проснутся раньше срока

Со дня на день проснутся клещи. Весна в этом год снова ранняя – чуть солнце припечет, и иксодовые выберутся из своего убежища, готовые охотиться на любого теплокровного – человека, животное, птицу. В прошлом году, говорят специалисты, клещей заметили в первой декаде марта: горожане принесли их с прогулки на «Столбах». Это аномалия: в 2020 году они проснутся со дня на день, против обычных зим это почти на целый месяц раньше срока.

Не стоит заблуждаться, что ранние клещи – сонные и безвредные. Они распространяют такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма. Опасные вирусные природно-очаговые инфекции поражают центральную нервную систему, а в самых тяжелых случаях возможен и летальный исход. Для информации: в 2019 году от укусов клещей пострадали почти 19 тысяч человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU