Из-за аномально теплой погоды клещи в Красноярске проснутся раньше срока

Со дня на день проснутся клещи. Весна в этом год снова ранняя – чуть солнце припечет, и иксодовые выберутся из своего убежища, готовые охотиться на любого теплокровного – человека, животное, птицу. В прошлом году, говорят специалисты, клещей заметили в первой декаде марта: горожане принесли их с прогулки на «Столбах». Это аномалия: в 2020 году они проснутся со дня на день, против обычных зим это почти на целый месяц раньше срока.

Не стоит заблуждаться, что ранние клещи – сонные и безвредные. Они распространяют такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма. Опасные вирусные природно-очаговые инфекции поражают центральную нервную систему, а в самых тяжелых случаях возможен и летальный исход. Для информации: в 2019 году от укусов клещей пострадали почти 19 тысяч человек (данные на сентябрь).

В бюджете города традиционно заложены средства на обработку от клещей популярных мест отдыха населения. Однако красноярцам не стоит целиком полагаться на такие превентивные меры. Как говорят эпидемиологи, защита от клещей населения – дело рук самого населения. Можно (и нужно) использовать репелленты и экипировку. Но самый эффективный способ защиты от клещей – это вакцинация. Прививаться можно в любое время года, но предпочтительно все-таки зимой или ранней весной, до начала активности клещей.

КОНКРЕТНО

Прививки проводятся по 2 схемам: основной или экстренной.

Основная схема: 1-я прививка – поставить в зимне-весенний период (ноябрь-март); 2-я прививка – через 1-7 месяца (зависит от вакцины). 3-я прививка – через 5-12 месяцев. Три прививки по графику – это законченный курс вакцинации. Вы гарантированно защищены, и пусть теперь клещ хоть зубы о вас сломает. Впоследствии ревакцинацию нужно повторять 1 раз в 3 года.

Экстренная (ускоренная) схема вакцинации: 1-я прививка – февраль-март. 2-я прививка - от 2 недель до 1 месяца (в зависимости от вакцины). Через 2 недели уже можно выйти в лесной массив. Ревакцинация - через 1 год после 2-й прививки, в последующем – каждые 3 года.

Вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита можно в коммерческих медицинских центрах города и края на платной основе всем желающим, начиная с 3-х летнего возраста. Также прививки детям школьного возраста (с 10 лет) проводят в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.