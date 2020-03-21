На платной вип-парковке в аэропорту Красноярска сгорели три машины

21 Март 2020 2020-03-21T14:21:50+03:00

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На платной вип-парковке в аэропорту Красноярска до каркаса выгорели три машины - Honda CR-V, Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne. Не самые дешевые автомобили, надо отметить. Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы пожара. Говорят, полыхнуло прилично. По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил в 02.50 по местному времени. На тушение ушло около 20 минут, в 03.09 огонь уже полностью ликвидировали.

Предварительная причина пожара - замыкание проводки в одном из автомобилей. От иномарок, по словам очевидцев, почти ничего не осталось. О хозяевах автомобилей пока информации нет. Не исключено, что сгоревшие машины станут для них неприятным сюрпризом по прибытии в Красноярск. Добавим, что место на вип-парковке у аэропорта - тоже недешевое удовольствие. Парковка в зоне высадки пассажиров, к примеру, бесплатная только в течение первых 15 минут. Далее - ценник солидный: с 16-й минуты - 1 000 рублей в час.

ИСТОЧНИК KP.RU