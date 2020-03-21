2020-03-21T05:48:30+03:00
Происшествия

Арест продлен. В Красноярске оставили под стражей порнографов-педофилов

Их задержали в январе прямо на порностудии, которую они организовали в одном из коттеджей [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Организаторов порностудии оставили под стражей еще на два месяцаОрганизаторов порностудии оставили под стражей еще на два месяцаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продлили арест организаторам студии, в которой снимали порно с участием детей. Напомним, в январе этого года, в одном из коттеджей в центре Красноярска собровцы накрыли порностудию. Организаторов взяли прямо в кровати с малолетними девочками. Оказалось, это известный в городе директор по развитию центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антон Мишин и его напарник безработный Дмитрий Мазай. На время следствия суд их заключил под стражу.

В Красноярске СОБРовцы накрыли порностудию.

Прошло два месяца, и встал вопрос о дальнейшем пребывании под стражей преступников - следствие по делу еще продолжается. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Краевого суда, накануне суд вынес постановление о продлении ареста для обоих.

- Директору по развитию социально ориентированной некоммерческой организации АНО «Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антону Мишину - до 21 мая включительно и официально не трудоустроенному Дмитрию Мазаю - до 20 мая, - сообщает официальный сайт суда.

Добавим, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.2 УКРоссии (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Арест Мишина многих знакомых с ним людей шокировал, ведь мужчина официально как раз занимался реабилитацией неблагополучных, социально дезориентированных людей - алкоголиков и наркоманов, выбивал под это государственные гранты. Однако против него у следствия имеются неопровержимые улики - в частности, видеосъемка момента задержания. По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, установлены как минимум 10 девушек в возрасте от 15 до 18 лет, которые участвовали в съемках порнографии.

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- Дайте хоть одеться, – картинно негодует на камеру субтильный мужчина. Рядом с ним прячется под одеялом девушка-подросток.

- Бегом сюда! - обрывает «причитания» подозреваемого боец СОБРа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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