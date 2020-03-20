2020-03-20T11:09:52+03:00
Происшествия

В Красноярске девочка выпала из автобуса, который внезапно тронулся с места

Привычная дорога в художественную школу обернулась травмами [эксклюзив kp.ru]
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По данным «Комсомольской правды» - Красноярск, водителя удалось разыскать и задержатьПо данным «Комсомольской правды» - Красноярск, водителя удалось разыскать и задержатьФото: Мария ЛЕНЦ
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Все случилось на улице Воронова (со стороны Рокоссовского). 14-летняя Ирина С. Ехала на занятия в художественную школу. На остановке, где ей нужно было выходить, случилось ЧП.

- Она села на автобус маршрута №8, - рассказал отец девочки. - Автобус остановился, Ира начала выходить, и когда она ступила на среднюю ступень, автобус дёрнулся. Дочка не удержала равновесие и упала на колени на асфальт.

По рассказу девочки, водитель на произошедшее не обратил никакого внимания, закрыл двери и просто уехал. На остановке никого не было, поэтому помочь никто не мог. Ира села на лавочку, ей показалось, что боль от падения прошла, и она продолжила путь. Но через некоторое время боль усилилась. Ира позвонила отцу, который повёз ее в травмпункт. Врачи поставили диагноз: ушиб мягких тканей коленных суставов и кровоподтёки голени.

- Мы дочке постоянно говорим о правилах безопасности, - говорят родители. - В школе классный руководитель регулярно проводит пятиминутки о безопасности на дороге. То есть, она знает, как себя вести!

По данным «Комсомольской правды» - Красноярск, водителя удалось разыскать и задержать. Он не был пьян. Однако к административной ответственности за последний год он привлекался 26 раз (за разные нарушения ПДД). В отношении него заведено дело об административном правонарушении (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU

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