Красноярцев просят опознать мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку

19 Март 2020 2020-03-19T09:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи разыскивают преступника, который напал в Красноярске на 13-летнюю девочку. Произошло все, по информации ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 16 марта на Светлогорской, в подъезде одной из многоэтажек.

- Мужчина совершил в отношении 13-летней девочки действия развратного характера, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Судя по фото и видео, мужчина довольно молодой. Он может жить или работать в районе этой улицы или, наоборот, - возможно в этом районе мужчина оказался случайно. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая девочка - не сообщается.

Следователи просят помощи всех, кто что-либо знает о мужчине, изображенном на фотографии. Если вы располагаете сведениями о его личности или местонахождении, пожалуйста, сообщите в дежурную часть полиции № 11, телефону 8-999-31-40-211.

ИСТОЧНИК KP.RU