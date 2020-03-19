2020-03-19T09:54:14+03:00
Происшествия

Красноярцев просят опознать мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку

Преступление произошло на Светлогорской [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подозреваемый Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и ХакасииПодозреваемый Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии
Изменить размер текста:

Следователи разыскивают преступника, который напал в Красноярске на 13-летнюю девочку. Произошло все, по информации ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 16 марта на Светлогорской, в подъезде одной из многоэтажек.

- Мужчина совершил в отношении 13-летней девочки действия развратного характера, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Судя по фото и видео, мужчина довольно молодой. Он может жить или работать в районе этой улицы или, наоборот, - возможно в этом районе мужчина оказался случайно. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая девочка - не сообщается.

Следователи просят помощи всех, кто что-либо знает о мужчине, изображенном на фотографии. Если вы располагаете сведениями о его личности или местонахождении, пожалуйста, сообщите в дежурную часть полиции № 11, телефону 8-999-31-40-211.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Копылова до конца весны пообещали вернуть троллейбусы
Красноярцев просят опознать мужчину, напавшего на 13-летнюю девочку
Полицейский спас от рокового шага грозившего смертью жителя Зеленогоска
Банк УРАЛСИБ выдал более 2 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
В Красноярском крае 510 человек находятся на карантине по коронавирусу
«Ночной забег» марафонцы проведут в режиме «онлайн» из-за коронавируса
В Красноярске приземлился самолет Сечина
Красноярцам предлагают выбрать благозвучные названия для набережных
Красноярцы рассказали, как работодатели на предприятиях борются с коронавирусом
Благоустройством парков займется отдельная структура мэрии Красноярска
Главный по здравоохранению в Заксобрании попал на карантин по коронавирусу
В крае создают три обсерватора для карантина вернувшихся из-за границы
При побеге из интерната в Хакасии погиб мужчина
Из-за первого пала травы в Красноярске чуть не сгорела часовня на Караульной горе
Красноярский писатель Александр Бушков об Эдуарде Лимонове: «Человек шел по жизни, не сгибаясь»
Капитанская и Заповедная. Красноярцам предложили выбрать лучшие названия для набережных
Алкоточки на первых этажах домов предложила запретить прокуратура
В красноярской БСМП введен карантин
19 лет семья в неизвестности. Жителей края просят помочь в розыске пропавшего мальчика
Tele2 обнулил для своих клиентов стоимость звонков на горячие линии по коронавирусу
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
СК подтвердил смерть четверых красноярцев от укусов собак
Красноярцам показали палаты для пациентов с коронавирусом в БСМП
После нападения бездомной собаки на ребенка в Солнечном СК начал проверку
Превысили норму в 20 раз! Коптящее воздух предприятие попало под уголовное дело
Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
В Красноярске взяли мошенников, обманывавших детей и стариков – видео