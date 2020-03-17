2020-03-17T11:11:57+03:00
Происшествия

Девушка рассказала, что ее с беременными подругами силой держат в квартире, заставляя заниматься проституцией

Полиция проверила сообщение о сексуальном рабстве в квартире на Алексеева [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полиция ведет расследованиеПолиция ведет расследованиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующая история произошла в Красноярске. В полицию поступил звонок с сообщением о том, что в квартире на Алексеева (Советский район) силой держат нескольких девушек, некоторые из которых беременны и заставляют заниматься проституцией. Случилось все еще в конце февраля, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Со слов заявителя, вероятнее всего, жилье арендовано. О помощи якобы попросила сама жертва, чудом дозвонившись до полиции. В полиции «Комсомольской правде» - Красноярск удалось получить официальное подтверждение вызова и некоторые подробности:

- Такой вызов действительно был, - сообщила нам Екатерина Росицкая, представитель МВД Красноярска. - Выезжала группа, проведена проверка.

По нашим данным, ситуация разрешилась даже несколько курьезным образом: полицию вызвал кто-то из соседей, которого «достала» шумная компания на съемной квартире. Сначала пытались утихомирить разошедшихся друзей сами, потом пригрозили, обругав - ах, вы, проститутки! И, наконец, позвонили полицейским...

Известно, что ранее у заявительницы (звонила женщина) проблем с законом не было.

Добавим, что в начале февраля в Красноярске задержали банду водителей-сутенеров, которыми руководила удаленно жительница Анапы. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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