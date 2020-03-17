Девушка рассказала, что ее с беременными подругами силой держат в квартире, заставляя заниматься проституцией
Шокирующая история произошла в Красноярске. В полицию поступил звонок с сообщением о том, что в квартире на Алексеева (Советский район) силой держат нескольких девушек, некоторые из которых беременны и заставляют заниматься проституцией. Случилось все еще в конце февраля, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.
Со слов заявителя, вероятнее всего, жилье арендовано. О помощи якобы попросила сама жертва, чудом дозвонившись до полиции. В полиции «Комсомольской правде» - Красноярск удалось получить официальное подтверждение вызова и некоторые подробности:
- Такой вызов действительно был, - сообщила нам Екатерина Росицкая, представитель МВД Красноярска. - Выезжала группа, проведена проверка.
По нашим данным, ситуация разрешилась даже несколько курьезным образом: полицию вызвал кто-то из соседей, которого «достала» шумная компания на съемной квартире. Сначала пытались утихомирить разошедшихся друзей сами, потом пригрозили, обругав - ах, вы, проститутки! И, наконец, позвонили полицейским...
Известно, что ранее у заявительницы (звонила женщина) проблем с законом не было.
Добавим, что в начале февраля в Красноярске задержали банду водителей-сутенеров, которыми руководила удаленно жительница Анапы. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU