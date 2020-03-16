Исследование: россияне копят на недвижимость и путешествия

16 Март 2020 2020-03-16T13:50:42+03:00

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Только треть россиян имеет возможность регулярно откладывать деньги, показал опрос Райффайзенбанка. Накопления составляют 10-20% от ежемесячного заработка, а потратить их граждане планируют на покупку недвижимости и путешествия. Основной причиной отказа от сбережений становится период высоких расходов — основную часть бюджета россиян занимают продукты питания и платежи по кредитам.

Как россияне копят деньги

Каждый третий участник опроса (около 30%) регулярно откладывал деньги в течение последнего года. Еще 34% не копят на постоянной основе, а 28% заявили, что хотели бы копить, но пока не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений только 7%.

«Накопление — важная часть финансовой культуры. Желательно откладывать хотя 10% процентов дохода ежемесячно. Деньги можно хранить на накопительном счете — он дает возможность получать процентный доход без ограничений по снятию и пополнению. Это простой и удобный способ начать копить с любой, даже небольшой суммы. Так вы обеспечите постоянный прирост средств и создадите «подушку безопасности»», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Чаще всего накопления составляют 10-20% от зарплаты. В редких случаях россияне стремятся отложить больше денег по итогам каждого месяца (50-70% заработка). При этом 40% заявили, что за последний год стали копить больше, а 34% — сократили ежемесячно сберегаемую сумму.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Чаше всего россияне копят на путешествия, недвижимость и первый взнос по ипотеке. Популярные цели накоплений также — это машина и ремонт. Гораздо реже люди откладывают на образование. Многие копят просто так, чтобы иметь «подушку безопасности».

Источник: опрос Райффайзенбанка

В исследовании приняли участие более 1200 человек в больших и малых российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и др.