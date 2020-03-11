2020-03-11T07:12:46+03:00
Общество

В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей

Меняют старый автопарк
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилейВ красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей. Напомним, неделю назад на сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация города намерена потратить 13,5 миллионов рублей на иномарки для нужд своих сотрудников. Эту новость приняли неоднозначно. Некоторые депутаты городского Совета решили рассмотреть вопрос на сессии и запретить расходовать бюджетные деньги.

Вот что ответили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации города. Покупка новых автомобилей обусловлена соображениями безопасности. Они приобретаются взамен машин, которые эксплуатируются более 12 лет, достигли стопроцентного износа, а также не соответствуют техническим требованиям экологической безопасности.

Такое решение принято потому, что затраты на техническое обслуживание и ремонт указанных машин превышают их балансовую стоимость, следовательно не целесообразны. Соответственно, семь автомобилей с максимальным износом будут сняты с эксплуатации и списаны с баланса администрации города.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Насколько безопасен общественный транспорт Красноярска?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красноярска нашел в охотничьей избушке 6 ружей и 500 патронов
В Красноярском крае полиция расследовала кражу, а нашла 9 килограммов наркотиков
В Хакасии сторож случайно поджег вверенную ему пилораму
В Красноярске продавец игрушек нанес ущерб на 2 миллиона
В Красноярске производитель зерна задолжал государству 5 миллионов налогов
На юге Красноярского края в Ергаках животных считают при помощи GPS-навигатора
В Красноярске водитель внедорожника намеренно переехал бездомную собаку
В Красноярске эколаборатория за неделю сделала 287 отборов проб воздуха
В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей
В Красноярском крае снизилась смертность от рака
В Мотыгинском районе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Сильный штормовой ветер надвигается на Красноярский край
В Хакасии 100 человек эвакуировали из-за штор и картошки
228 красноярцев находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбившему девочку водителю запретили водить авто
Красноярцам рассказали, отразится ли падение рубля на стоимости продуктов
На новые заборы в Красноярске потратят 5 млн рублей
Краевой депутат передал книги библиотеке Уяра
В красноярской гимназии откроют гастрономический класс
При пожаре в кафе Кызыла 8 марта погибли двое
Двое пострадали, 32 спасены при пожаре на Калинина в Красноярске
Живи, Оля! Красноярские врачи спасли от рака молодую маму
За продажу баз данных красноярцев сотрудник салона связи пошел под суд