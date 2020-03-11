11 Март 2020 2020-03-11T07:12:46+03:00

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В красноярской мэрии объяснили покупку семи новых автомобилей. Напомним, неделю назад на сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация города намерена потратить 13,5 миллионов рублей на иномарки для нужд своих сотрудников. Эту новость приняли неоднозначно. Некоторые депутаты городского Совета решили рассмотреть вопрос на сессии и запретить расходовать бюджетные деньги.

Вот что ответили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации города. Покупка новых автомобилей обусловлена соображениями безопасности. Они приобретаются взамен машин, которые эксплуатируются более 12 лет, достигли стопроцентного износа, а также не соответствуют техническим требованиям экологической безопасности.

Такое решение принято потому, что затраты на техническое обслуживание и ремонт указанных машин превышают их балансовую стоимость, следовательно не целесообразны. Соответственно, семь автомобилей с максимальным износом будут сняты с эксплуатации и списаны с баланса администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU