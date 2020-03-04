Администрация Красноярска приобретает новые автомобили на 13,5 миллионов рублей

4 Март 2020 2020-03-04T08:17:52+03:00

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Администрация Красноярска приобретает новые автомобили для нужд чиновников. Речь идет о семи новых иномарках. Цена вопроса – 13 673 333 рубля. Следовательно, одна машина обойдется в сумму более 1,9 миллионов рублей, расходы ложатся на городской бюджет, пишет интернет-газета Newslab.ru.

В описании требований к участникам торгов сообщается: объем двигателя – не менее 2450 кубических сантиметров, мощность от 180 до 200 лошадиных сил. Обязательны передние и боковые подушки безопасности, кондиционеры, антиблокировочная система. Состояние – исключительно новое, только-только с конвейера, 2020 года выпуска, в идеальном внешнем состоянии. Что касается цвета кузова – согласование мэрия оставляет за собой, но можно предположить, что это будет белый, как и большинство имеющихся в автопарке машин. Заявки принимаются до 11 марта, аукцион – 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU