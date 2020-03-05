2020-03-05T08:45:00+03:00
Общество

На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом

Новые квартиры жильцы должны получить уже в этом году
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Дом собирались расселить только в 2035 годуДом собирались расселить только в 2035 годуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Дом на Малиновского,17 на грани обрушения. Об этом факте знают и власти Красноярска, и прокуроры. Последние, к слову, недавно нашли нарушения при организации расселения дома. На эти цели в городском бюджете собираются выделить свыше 90 миллионов рублей. Отметим, что в доме 32 квартиры, в которых сейчас живут 105 человек.

- Администрацией не соблюден порядок уведомления правообладателей жилых помещений о запланированном сносе многоквартирного дома, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой прокуратуре. - В связи с этим прокуратурой Советского района Красноярска руководителю департамента городского хозяйства администрации внесено представление об устранении нарушений закона.

Ключи от новых квартир жители аварийного дома должны получить уже в этом году. Вообще, дом построен еще в 1959-м. Специалисты установили, что пол в здании может рухнуть в любой момент, на самом доме имеются сквозные трещины. Власти долго не замечали проблемы - расселить дом планировали только в 2035 году. Людям пришлось обратиться в прокуратуру, а надзорники в их интересах вышли в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом
Красноярцам показали будущий сквер в Железнодорожном районе
Мэрия Красноярска похвалилась 14 отремонтированными домами
В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
Фиксированная ставка на рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка
«Русский Уголь»: по поручению Президента для работников угольной отрасли создаются профстандарты
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров
В Норильске после скандала с взяткой назначен новый прокурор
С креативом. 400 человек предложили варианты названия для набережных в Красноярске
Самой молодой 55 лет. Открылась студия балета для женщин старшего возраста
В Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детей
В Красноярском крае выбрали самую красивую маму
В Красноярском крае главный инженер украл железнодорожную стрелку за 1,3 миллиона рублей
Красноярский телеканал запустил спецпроект «Возьми меня домой»
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза
В Красноярске девушка приютила потерявшегося пса и теперь разыскивает его владельцев
В столице Хакасии взорвался самогонный аппарат, владелец попал в больницу
В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин
В центре Красноярска сбили женщину, переходившую дорогу
Приложить свиной пятак и сфотографироваться ради приза предложила красноярцам сеть пивных магазинов
Строители красноярского метро подали в суд на мэрию
В Туве в частном доме нашли тело новорожденной девочки
Красноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублей
На юге Красноярского края из-за обильного снегопада закрыли федеральную трассу
В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движение