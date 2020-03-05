На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом

5 Март 2020 2020-03-05T08:45:00+03:00

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Дом на Малиновского,17 на грани обрушения. Об этом факте знают и власти Красноярска, и прокуроры. Последние, к слову, недавно нашли нарушения при организации расселения дома. На эти цели в городском бюджете собираются выделить свыше 90 миллионов рублей. Отметим, что в доме 32 квартиры, в которых сейчас живут 105 человек.

- Администрацией не соблюден порядок уведомления правообладателей жилых помещений о запланированном сносе многоквартирного дома, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевой прокуратуре. - В связи с этим прокуратурой Советского района Красноярска руководителю департамента городского хозяйства администрации внесено представление об устранении нарушений закона.

Ключи от новых квартир жители аварийного дома должны получить уже в этом году. Вообще, дом построен еще в 1959-м. Специалисты установили, что пол в здании может рухнуть в любой момент, на самом доме имеются сквозные трещины. Власти долго не замечали проблемы - расселить дом планировали только в 2035 году. Людям пришлось обратиться в прокуратуру, а надзорники в их интересах вышли в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU