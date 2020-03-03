Черная пурга в Норильске гнет столбы и сметает людей с дороги

3 Март 2020 2020-03-03T14:30:37+03:00

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В Норильске хозяйничает черная пурга: скорость ветра достигает 27 метров в секунду. Даже подготовленных к суровым условиям жителей заполярного города в буквальном смысле слова сметает с дорог. Впечатляющее видео ветра облетело социальные сети. На кадрах видно, как норильчане пытаются расправить столб, который погнуло ветром. Безрезультатно, впрочем.

norilsk.today Черная пурга в Норильске гнет столбы и сдувает людей

К слову, дорога до аэропорта Норильска была перекрыта, занятия в школах города в понедельник, 2 марта, были отменены для всех учащихся - с 1 по 11 классы. На предприятиях и офисах также в этот день прервали рабочий процесс. актировка сделана для всех, кто живет в Талнахе - район Норильска. Жители же активно делились видео в соцсетях. На одном из них пурга сбивает с ног девушку. Та пыталась идти, но сил преодолеть яростный ветер явно не хватило. К упавшей тут же поспешил на помощь мужчина и помог подняться.

Во вторник, 3 марта, ветер немного утих - сегодня порывы его достигали 18 метров в секунду. Добавим, что Норильск считается одним из самых ветреных городов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU