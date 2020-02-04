В Норильске «черная пурга» сметает с дорог грузовики, автобусы и людей

Даже смотреть на это холодно. В Норильске уже несколько дней бушует штормовой ветер, да такой, что с дороги сметает грузовики. В аэропорту давка – люди боятся не уехать домой, ведь спецмашин немного (их, к слову, специально направляют для пассажиров).

pro_norilsk Черная пурга сметает автобусы и грузовики

Автобусы глохнут на трассе, и вынужденные пережидать «черную пургу» внутри люди лепят снежки, чтобы заткнуть ими щели. Власти заполярного города еще утром 3 февраля объявили штормовое предупреждение.

pro_norilsk Черная пурга в Норильске

- По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации Норильска. - Движение автобусов 31 и 33 маршрутов осуществляется по расписанию. Дополнительные автобусы 33 маршрута для доставки авиапассажиров будут формироваться по прибытию рейсов в аэропорт «Норильск».

Детям разрешено не учиться в первую смену – школу они посещают по усмотрению родителей. Синоптики Таймырского ЦГМС предупредили о низовой метели. За руль в такие дни лучше не садиться – видимость на трассах меньше километра.

- Ветер южный 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, - передает Таймырский ЦГМС, - в районах Талнах и Кайеркан порывы до 28 метров в секунду. Температура воздуха 4 февраля – минус 18-23 градуса, в районах Талнах, Кайеркан – минус 13-18 градусов.

Напомним, в предыдущий раз штормовой ветер хозяйничал в Норильске в середине января. Дороги также были перекрыты, а дети могли не посещать школу. Для самих норильчан такие ветра - не диковинка. Метель здесь в среднем около 140 дней в году - это один из самых ветреных городов мира.