2020-02-28T12:47:48+03:00
Происшествия

В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет

Причем в колонию строгого режима [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Предприимчивый житель Железногорска Красноярского края умудрился пять раз продать свой автомобиль приятелям и все это время ездил на нем сам. За такое ему дали 12 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

30-летний мужчина использовал такую схему: предлагал знакомым, которые ему доверяли, купить у него иномарку по выгодной цене. Получив согласие и деньги (от 300 до 500 тысяч рублей), машину не отдавал. Уговаривал подождать, мол, передаст ее чуть позже. Немного платил за «аренду». И продолжать колесить по городу на проданном пять раз подряд авто. А деньги – почти два миллиона рублей – тратил на себя.

Поняв, что их обманули, приятели написали на «продавца» заявления в полицию. Мужчина попал под уголовное дело по статье «Мошенничество». А суд назначил приговор - суровее не бывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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