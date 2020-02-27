2020-02-27T06:37:46+03:00
Происшествия

СК проверяет больницу, после помощи в которой впал в кому 12-летний мальчик

Подростка избили в Минусинске, но медики могли счесть его травму не опасной
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Уголовное дело об избиении ребенка тоже передадут в СледкомУголовное дело об избиении ребенка тоже передадут в СледкомФото: Мария ЛЕНЦ
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СК организовал проверку КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница». Дело в том, что, по данным СМИ, здесь впал в кому 12-летний мальчик. Этому предшествовал целый ряд событий: ребенка избили, когда он возвращался домой из музыкальной школы. Нашел его случайный прохожий в бессознательном состоянии и по номеру телефона в дневнике связался с матерью и вызвал медиков. В больнице, куда доставили ребенка, ему был сделан снимок головного мозга, который нарушений не показал. Ребенка выписали, однако спустя пару недель у него начались жуткие головные боли и судороги. Врачи ввели его в искусственную кому. Следователи нагрянули в больницу.

- Проводится процессуальная проверка, в ходе которой истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребенка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также перед Минусинским межрайонным прокурором возбуждено ходатайство об изъятии из органов полиции и передаче уголовного дела о причинении потерпевшему побоев для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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