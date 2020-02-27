2020-02-27T05:33:02+03:00
Общество

«Усох и исчез»: застройщик и мусорный завод зарыли тонны отходов в землю и получили 70-миллионный штраф

«Сибагропромстрой» и завод «Чистый город» в Красноярске испортили 10 гектаров почвы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Завод оштрафуют за захоронения мусораЗавод оштрафуют за захоронения мусораФото: Мария ЛЕНЦ
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Мусоросортировочный завод «Чистый город» и компания «Сибагропромстрой» должны выплатить городу 68 миллионов рублей - такое решение принял Советский районный суд в Красноярске. Дело в том, что в течение нескольких лет компании незаконно утилизировали мусор на территории в 10 гектаров - просто закапывали в землю.

Как все было организовано? Застройщик «Сибагропромстрой» три года арендовал у мэрии участок якобы для проектных работ. По факту туда свозили отходы мусоросортировочного завода «Чистый город». Когда места не осталось, мусор присыпали глиной и заровняли на всей территории. А землю вернули городу, пояснив, что мусора нет - он... усох и исчез.

- В надзорные органы была направлена недостоверная информация об усыхании мусора и исчезновении его с территории мусоросортировочного завода, - сообщает прокуратура.

Но надзорники провели проверку, которая показала, что тонны «усохшего и исчезнувшего» мусора лежат в земле. Все это стало причиной 70-миллионного штрафа. Кроме этого, предприятия обязаны ликвидировать свалку, а мусор утилизировать на санкционированном полигоне. Конечно, предприниматели этого не захотели и подали апелляцию. Но неудачно - апелляционную жалобу отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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