2020-02-27T05:12:42+03:00
Происшествия

Группу кибермошенников отправят под суд в Красноярском крае

Им грозит до 10 лет лишения свободы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Двое из трех мошенников признали свою винуДвое из трех мошенников признали свою винуФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО
Изменить размер текста:

Трое жителей Назарово организовали г преступную группу и почти год (с июня 2017 по май 2018 года) в интернете обманывали людей. Прокуратуре и следствию известно, как минимум, о 14 эпизодах - пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Улан-Удэ, Краснодара, Тольятти, Курска и Сочи.

Главарем в группе был мужчина, который уже имеет судимость за мошенничество, сообщает Запад24. Вместе с двумя подельниками они создали подставные аккаунты в социальных сетях с именами действующих сотрудников УФССП по Хакасии и УФССП по Якутии. При этом платежная система исключала идентификацию. - Организатор преступной группы размещал в интернете объявления на сайтах «Авито» о продаже компьютерной техники и сотовых телефонов марки «Apple» и «Samsung» по заниженной стоимости, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в прокуратуре. - Используя для этого изображения аналогичной техники, найденные в сети при этом фактически не имея их в наличии и заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их продаже и передаче покупателям.

Правоохранители отметили, что основная сложность при поимке была вызвана тем, что жертвы аферистов жили за пределами края. К слову, двое из группы признали за собой вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Преступникам грозит штраф и 10 лет лишения свободы. В ближайшее время их судьбу определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицы Красноярска осветят фонарями за 13,5 миллионов рублей
В основном болеют дети. В Красноярске продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
СК проверяет больницу, после помощи в которой впал в кому 12-летний мальчик
«Усох и исчез»: застройщик и мусорный завод зарыли тонны отходов в землю и получили 70-миллионный штраф
Группу кибермошенников отправят под суд в Красноярском крае
Помогла вернуться к нормальной жизни. Осужденный поблагодарил майора полиции
В Красноярском крае снова предложено ввести трезвые пятницы
У здания администрации Центрального района появилась фигура медведя
Житель Красноярского края утопил беспомощного человека, чтобы тот его не выдал
По Октябрьскому мосту Красноярска могут пустить троллейбус
«Балтика» продала красноярскую «Пикру»
В Красноярском крае стартовало голосование за самую красивую маму
Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдавший все за падение с лестницы
Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске
Красноярцы смогут посмотреть фильм «Остров фантазий» до премьеры
Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели
Мать оставила маленьких детей одних в доме с горящей свечой и ушла на ночь
В Солнечном женщина легла под колеса авто и ее переехали дважды: видео
«Бог не выдаст, коронавирус не съест»: красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии
Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»