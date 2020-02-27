Группу кибермошенников отправят под суд в Красноярском крае

27 Февр. 2020 2020-02-27T05:12:42+03:00

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Трое жителей Назарово организовали г преступную группу и почти год (с июня 2017 по май 2018 года) в интернете обманывали людей. Прокуратуре и следствию известно, как минимум, о 14 эпизодах - пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Улан-Удэ, Краснодара, Тольятти, Курска и Сочи.

Главарем в группе был мужчина, который уже имеет судимость за мошенничество, сообщает Запад24. Вместе с двумя подельниками они создали подставные аккаунты в социальных сетях с именами действующих сотрудников УФССП по Хакасии и УФССП по Якутии. При этом платежная система исключала идентификацию. - Организатор преступной группы размещал в интернете объявления на сайтах «Авито» о продаже компьютерной техники и сотовых телефонов марки «Apple» и «Samsung» по заниженной стоимости, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в прокуратуре. - Используя для этого изображения аналогичной техники, найденные в сети при этом фактически не имея их в наличии и заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их продаже и передаче покупателям.

Правоохранители отметили, что основная сложность при поимке была вызвана тем, что жертвы аферистов жили за пределами края. К слову, двое из группы признали за собой вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Преступникам грозит штраф и 10 лет лишения свободы. В ближайшее время их судьбу определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU