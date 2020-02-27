Помогла вернуться к нормальной жизни. Осужденный поблагодарил майора полиции

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:54:36+03:00

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Житель Красноярска, который был осужден за имущественные преступления (имеются в виду кражи, к примеру) поблагодарил майора полиции Елену Шипанову. Она служит в ОП №1. Не устно. Он написал благодарственное письмо в региональный главк МВД, на имя Александра Речицкого. Мужчина сказал, что Шипанова помогла ему вернуться к нормальной жизни, сообщают Городские новости. Она курировала и поддерживала его в период административного надзора.

- За время регистрации по административному надзору я поменял уровень жизни во всех сферах, которые лично контролировала и вела Елена Щипанова. За то время, что я был поднадзорным Елены Николаевны, я получил регистрацию в Красноярске, окончил образовательное учреждение и защитил диплом, женился. У нас с супругой появился ребёнок. Кроме того, я снят с наркологического учета. Сегодня сам руковожу общественным движением, популяризируя здоровый образ жизни. Спасибо Елене Николаевне за ее доброе сердце, чуткость и высокий профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU