В Красноярском крае снова предложено ввести трезвые пятницы

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:15:05+03:00

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В Красноярском крае могут ввести трезвые пятницы. С таким предложением выступил глава ГУ МВД России по региону Александр Речицкий во время отчета об итогах работы ведомства в прошлом году.

Напомнил, три года назад на заседании сессии Законодательного Собрания он уже выходил с такой инициативой. О том, что необходимо запретить розничную продажу алкогольной продукции по пятницам.

- Считаю, что и сегодня этот вопрос актуален. Кроме того, необходимо создание на постоянной основе на территории Красноярска, Норильска, Канска, Минусинска, Железногорска и Ачинска специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, - отметил Александр Речицкий.

Прокуратурой края при участии ГУ МВД по региону разработан и направлен в Законодательное Собрание совместный законопроект. Он предлагает ограничить торговлю спиртным в точках, расположенных в нежилых, встроенных или пристроенных помещениях многоквартирных домов и общежитий. Также алкоголь хотят запретить продавать в дни проведения школьных и детских праздников.

Напомним, в 2017-м году, когда было предложено ввести трезвые пятницы, депутаты идею не поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU