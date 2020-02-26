Житель Красноярского края утопил беспомощного человека, чтобы тот его не выдал
В Красноярском крае под суд пойдет мужчина, утопивший беспомощного человека и скрывавшийся 16 лет. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
Все произошло еще в августе 2003 года. 20-летний парень серьезно повздорил со своим 45-летним знакомым. Да так разъярился, что накинулся на него, серьезно ранил. Потерпевшего с травмами увезли в больницу. Туда приехал и его обидчик. Понимая, что приятель может выдать, попросил держать язык за зубами. Но получил в ответ отказ.
- Тогда он обманом вывез знакомого на берег Качи, - сообщили следователи. – Там причинил телесные повреждения, а после утопил в реке.
С момента убийства прошло больше 16 лет. Сейчас мужчина отбывает наказание в одной из колоний края – по другому преступлению. А вскоре его будут судить еще и за «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с целью сокрытия другого преступления, с особой жестокостью». За это обвиняемому грозит до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU