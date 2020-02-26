«Балтика» продала красноярскую «Пикру»

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:12:19+03:00

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Пивоваренная компания «Балтика» продала свой завод в Красноярске. Как сообщает издание «Коммерсантъ», новым владельцем стала новосибирская фирма «Сибверк», специализирующаяся на инвестициях и недвижимости. По оценкам экспертов, она может запустить на территории бывшей «Пикры» непищевое производство.

Напомним, когда-то «Пикра» была одной из визитных карточек Красноярска. До недавнего времени предприятие принадлежало компании «Балтика».

Вот уже несколько лет комплекс стоял заброшенным. Попытки продать актив успехом не увенчались. Возможно, поэтому было решено сделать огромную скидку - в 65 процентов. Прежние собственники пошли на такой шаг, чтобы не нести убытки. То есть 12 зданий площадью в 41 тысячу квадратных метров могли достаться новому владельцу всего за 280 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU