2020-02-26T14:12:19+03:00
Общество

«Балтика» продала красноярскую «Пикру»

Новый владелец – новосибирская компания
Ася ЖУКОВА
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«Балтика» продала красноярскую «Пикру. Фото: Яндекс.Карты.«Балтика» продала красноярскую «Пикру. Фото: Яндекс.Карты.
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Пивоваренная компания «Балтика» продала свой завод в Красноярске. Как сообщает издание «Коммерсантъ», новым владельцем стала новосибирская фирма «Сибверк», специализирующаяся на инвестициях и недвижимости. По оценкам экспертов, она может запустить на территории бывшей «Пикры» непищевое производство.

Напомним, когда-то «Пикра» была одной из визитных карточек Красноярска. До недавнего времени предприятие принадлежало компании «Балтика».

Вот уже несколько лет комплекс стоял заброшенным. Попытки продать актив успехом не увенчались. Возможно, поэтому было решено сделать огромную скидку - в 65 процентов. Прежние собственники пошли на такой шаг, чтобы не нести убытки. То есть 12 зданий площадью в 41 тысячу квадратных метров могли достаться новому владельцу всего за 280 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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