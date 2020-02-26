2020-02-26T14:16:33+03:00
Фотоконкурсы

В Красноярском крае стартовало голосование за самую красивую маму

Свой выбор предстоит сделать читателям «Комсомолки»
Ольга КОСТИНА
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Альбина Какаулина, мама двух замечательных детишек Фото: личный архивАльбина Какаулина, мама двух замечательных детишек Фото: личный архив
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На сайте kp.ru с 25 февраля стартовало голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!», который проводит медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с Сибирским центром лазерной хирургии «Альфа-Клиник». Отдать свой голос понравившейся участнице можно по 3 марта. Но сделать выбор будет неимоверно трудно. Ведь все мамы прекрасны, удивительны и неповторимы. Познакомимся с каждой поближе.

У Альбины Какаулиной, например, двое детей. Самые любимые, замечательные, настоящая мамина гордость!

Любовь Борсук и ее две доченьки Фото: личный архив

Любовь Борсук и ее две доченьки Фото: личный архив

Любовь Борсук тоже дважды мама. И вот что она о себе рассказала «Комсомольской правде» – Красноярск:

«Я еще достаточно молода, чтобы скрывать свой возраст, мне 30 лет. Да, дети - это не единственное, что мы можем за собой оставить, и да - они не смысл жизни каждого. Но, однажды судьба дарит тебе такого теплого, живого, настоящего и пусть пока такого маленького, но уже человека… И вдруг он становится огромной частью жизни, которой ты живешь! В моей жизни есть две любимые частички таких разных во всем и одновременно таких одинаковых. Моим частичкам по пять лет, зовут Ника и Кира».

Напоминаем, что итоги голосования станут известны 5 марта. Торжественное награждение состоится 6 марта (время и место сообщим позже персонально). Все 5 победительниц получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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