2020-02-26T13:21:36+03:00
Происшествия

Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдавший все за падение с лестницы

Ему дали 14 лет строгого режима [фото]
Ася ЖУКОВА
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Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдававший все за падение с лестницы. Фото: скрин "Вести - Хакасия".Осужден отчим, зверски забивший 4-летнего мальчика и выдававший все за падение с лестницы. Фото: скрин "Вести - Хакасия".
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В Хакасии осудили отчима, который до смерти забил 4-летнего пасынка и пытался представить все как несчастный случай. Однако экспертиза показала: подозреваемый лжет, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

... 18 июня 2019 года к одному из жителей дачного поселка на окраине Саяногорска прибежал сосед. От мужчины пахло алкоголем, на руках он держал маленького ребенка, своего пасынка. Мальчик был без сознания (уже в коме – это станет известно потом).

- Вызывай «скорую»! – кричал отчим. – Вот, с лестницы упал, расшибся.

Пока ехала «неотложка», 37-летний мужчина старательно разыгрывал трагедию. Актерствовал, даже выдавил слезу. Притворно сетовал, что не досмотрел. Жена, мол, уехала с дачи домой, оставила сына на него, а он…

Малыша тут же доставили в больницу. Диагноз был - закрытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, чтобы он выкарабкался, но было уже поздно. На следующий день ребенок умер.

Провели экспертизу. И вот она-то показала: это не несчастный случай. Характер травм был такой, что не получишь при падении с высоты. Тем более лестница была – в три ступени. Стало очевидно: ребенка жестоко избили. И главный подозреваемый – отчим (кстати, ранее судимый). На даче они были одни.

По факту смерти малыша было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

И вот приговор:

- Решением Верховного Суда Республики Хакасия подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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