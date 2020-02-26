2020-02-26T12:25:59+03:00
Происшествия

Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске

… на два месяца
Ася ЖУКОВА
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Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске. Фото: стоп-кадр, телеканал "Енисей".Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске. Фото: стоп-кадр, телеканал "Енисей".
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После пятого нападения собак на красноярцев Евгения Петрюка, главу УДИБ, ответственного за отлов бездомных животных, отправили под домашний арест на два месяца.

Напомним, чиновника арестовали, когда стало известно о гибели женщины, предположительно, от укусов бродячих собак. Ее тело нашли в Кировском районе. Всего же за два месяца в городе произошло пять подобных случаев.

Как итог: 41-летнего Евгения Петрюка задержали, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- Предварительная версия следствия: обвиняемый, являясь должностным лицом, не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пес» в части отлова и содержания бездомных животных, что повлекло причинение смерти бездомными собаками женщине 22 февраля 2020 года, - комментируют следователи.

Они просили взять чиновника под стражу, но суд отпустил его под домашний арест.

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В Ленинском районе Красноярска обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина, сообщает ТВК. Это уже пятый подобный случай за два месяца. На этот раз мужчину обнаружили неподалеку от ТЭЦ-1, на Бакинских комиссаров. На этот раз погибшего человека обнаружили в гаражном массиве (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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