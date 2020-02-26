Чиновника отпустили под домашний арест после пятого нападения собак в Красноярске
После пятого нападения собак на красноярцев Евгения Петрюка, главу УДИБ, ответственного за отлов бездомных животных, отправили под домашний арест на два месяца.
Напомним, чиновника арестовали, когда стало известно о гибели женщины, предположительно, от укусов бродячих собак. Ее тело нашли в Кировском районе. Всего же за два месяца в городе произошло пять подобных случаев.
Как итог: 41-летнего Евгения Петрюка задержали, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
- Предварительная версия следствия: обвиняемый, являясь должностным лицом, не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта «Бездомный пес» в части отлова и содержания бездомных животных, что повлекло причинение смерти бездомными собаками женщине 22 февраля 2020 года, - комментируют следователи.
Они просили взять чиновника под стражу, но суд отпустил его под домашний арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятый за 2 месяца. В Красноярске обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина
В Ленинском районе Красноярска обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина, сообщает ТВК. Это уже пятый подобный случай за два месяца. На этот раз мужчину обнаружили неподалеку от ТЭЦ-1, на Бакинских комиссаров. На этот раз погибшего человека обнаружили в гаражном массиве (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU