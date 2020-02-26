Красноярцы смогут посмотреть фильм «Остров фантазий» до премьеры

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:16:04+03:00

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У каждого из нас есть мечты и фантазии. Один хотел бы оказаться на красивом тропическом острове, где может исполниться любое желание. Другой мечтает о том, чтобы в его жизни, наконец, произошли события, которых он так ждет. Третий же хотел бы исправить ошибку, о которой очень сожалеет. А у четвертого есть желания посерьезнее и пострашнее. Решиться в реальной жизни на такие вещи иногда очень непросто, и до поры до времени они живут лишь в нашем воображении.

Говорят, что нужно быть осторожным со своими желаниями. Действие триллера «Остров фантазий» разворачивается там, где может исполниться любая мечта… Но за ее осуществление придется заплатить, ведь у всего есть своя цена. Хозяин острова, загадочный мистер Рорк, приглашает всех, у кого есть заветная мечта, посетить его владения и воплотить в жизнь все свои фантазии. Но есть одно «но», о котором мистер Рорк сразу предупреждает гостей: исполнение желания может привести к самым неожиданным для них последствиям.

Триллер «Остров фантазий» выйдет на широкие экраны 5 марта 2020 года, но у красноярцев есть уникальный шанс увидеть картину на день раньше.

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