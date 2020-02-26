2020-02-26T12:01:47+03:00
Общество

Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели

Где принимают заявки?
Ася ЖУКОВА
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Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели.Многодетным семьям Центрального района Красноярска бесплатно установят дымовые извещатели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Многодетным семьям Центрального района Красноярска пообещали бесплатно установить дымовые извещатели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- В Центральном районе много частных домов, которые отапливаются печами, - подчеркнул руководитель администрации района Вадим Войцеховский. - Для нас это категория повышенного риска. Чаще всего в прошлом году противопожарные рейды проходили именно по таким домам. От своевременного устранения неполадок в работе отопительных систем или электропроводки могут зависеть жизнь и здоровье не только жителей определенного дома, но и их соседей.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на бесплатное получение автономных дымовых извещателей можно в отделении управления социальной защиты населения по Центральному району до 1 августа. Затем информация будет передана в министерство социальной политики края.

Также жители района могут претендовать на матпомощь - на ремонт печного отопления или электропроводки, размер выплаты -10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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