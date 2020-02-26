26 Февр. 2020 2020-02-26T11:41:14+03:00

Мать оставила маленьких детей одних в доме с горящей свечой и ушла на ночь. Фото: Иван ВИСЛОВ

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31-летняя жительница Красноярского края бросила трех маленьких детей в доме с горящей свечой и отправилась на ночь к знакомых. Об этом шокирующем случае рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Все произошло в начале мая 2019 года в Уярском районе. В доме, где женщина живет со своими детьми четырех, шести и восьми лет, годами (!) не было электричества. Отключили за неуплату. А тут мать засобиралась к приятелям. Чтобы дети не сидели в темноте, не придумала ничего другого, кроме как зажечь свечу и дать малышам.

Родительницы не было целую ночь. Так что она даже не подозревала: от той самой свечи в доме начался пожар, дети каким-то чудом сумели выбраться.

В итоге на женщину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Однако на суде она клялась: да, детей оставила. Но свечу им не давала, ее нашли они сами в шкафу.

Тем не менее подсудимую признали виновной. И назначили наказание – штраф в 6 тысяч рублей. Говорят, учли смягчающее обстоятельство: ждет еще одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU