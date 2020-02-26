Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:07:05+03:00

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ГК «Ростелеком» в лице оператора мобильной связи Tele2 заключила сделку по приобретению Bercut Ltd, поставщика IT-решений и бизнес-продуктов для операторов связи, что будет способствовать ускорению развития бизнеса Tele2, а также росту прибыли группы компаний в России и СНГ и экспансии на международных рынках. Сделка позволит Tele2 сократить затраты на поддержание биллинга, ускорить запуск новых продуктов и оперативно корректировать действующие сервисы.

Компания Bercut является долгосрочным стратегическим партнером Tele2 по развитию и поддержке BSS-систем. Приобретение Bercut позволит оператору сократить издержки на поддержание биллинга, ускорить запуск новых услуг и оперативно улучшать действующие предложения.

Bercut создает и внедряет комплексные инновационные решения и помогает поставщикам традиционных и цифровых услуг повышать производительность, создавать новые потоки прибыли и новые бизнес-модели. У компании Bercut 25-летний опыт устойчивого роста и экспертизы на рынке телекоммуникаций: разработчик имеет более 1000 инсталляций и обслуживает свыше 300 миллионов абонентов по всему миру.

Tele2 и Bercut имеют уникальный опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги «Делитесь гигабайтами», «Маркета Tele2» и пр. Интеграция упростит взаимодействие команды Bercut с подразделениями, отвечающими за продукт, маркетинг и техническую функцию оператора, и тем самым ускорит вывод на рынок инновационных услуг.