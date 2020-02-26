Непрозрачные условия – причина отказа от карт с кэшбеком

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:11:51+03:00

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Почти треть россиян не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации, показал опрос Райффайзенбанка. Среди тех, кто пользуется продуктом, каждый десятый указал на большое количество исключений из программ лояльности и наличие мелкого шрифта. При этом интерес к картам с кэшбэком растет вместе с доходом клиента, а семьи с детьми стараются увеличить бонусы за счет дополнительных покупок.

Почти 70% опрошенных россиян пользуются картой с кэшбэком. Чаще всего это люди в возрасте 26-35 лет с высоким достатком. В группе с доходом свыше 90 тыс. рублей в месяц кэшбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тыс. рублей в месяц — только 58%.

Почти треть всех опрошенных (более 27%) заявили, что не пользуются картой с кэшбэком. Главная причина — 42% ответов — непрозрачные условия по карте. Еще 24% признались, что просто не знают о таком банковском продукте. Наименее осведомлены о существовании карт с кэшбэком опрошенные в Уфе, Ростове, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Лучше всего с кэшбэком знакомы жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.

«Любой финансовый продукт должен быть простым и понятным для клиента. Банковская карта — инструмент для повседневных покупок, а кэшбэк — дополнительный бонус, который делает безналичную оплату выгоднее для клиента. У клиентов есть запрос на lifestyle-сервисы, которые позволяют решать традиционные финансовые задачи легко», — пояснил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Почти 13% их тех, кто не пользуется картой с кэшбэком, раньше использовали продукт, но отказались от него. Главными причинами они назвали отсутствие нужных категорий и слишком большое количество условий для начисления кэшбэка.

Наибольший кэшбэк респонденты получают в категориях «продукты питания». При этом женщины больше тратят магазинах одежды и ресторанах, а главные расходы мужчин — это гаджеты и АЗС.