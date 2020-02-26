Двое красноярцев бесследно исчезли после ночной рыбалки

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:07:42+03:00

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Двое красноярцев исчезли после рыбалки в ночь с 23 на 24 февраля. Это 28-летний Михаил Краско и 32-летний Павел Воронцов, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Мужчины ушли на рыбалку в район разрушенного моста на проспекте Ульяновский в Красноярске, - поясняют волонтеры. – А обратно не вернулись. Их близкие очень переживают.

Мужчины ушли на рыбалку в район разрушенного моста на проспекте Ульяновский в Красноярске.Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

КОНКРЕТНО

Поисковики просят помощи у рыбаков, имеющих лодки:

- Если у кого-то есть возможность проплыть по Енисею от разрушенного моста на проспекте Ульяновский ниже по течению, пожалуйста, откликнитесь! Требуется помощь в осмотре берегов, островков, мелких мест на Енисее для обнаружения пропавших. Также просим отдыхающих в этих местах или ниже по берегу обратить внимание на реку.

Номер для связи 8 950 996 60 66 – волонтеры, круглосуточно.

Их близкие очень переживают. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU