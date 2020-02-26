2020-02-26T04:38:52+03:00
Происшествия

На глазах у ребенка два амстаффа едва не разорвали маленькую собачку в Красноярске

Хозяйка выводила их на улицу без намордников [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В Покровке два амстаффа чуть не растерзали маленькую собаку на глазах у ребенка. Фото, видео: Сводка 24 Красноярск.В Покровке два амстаффа чуть не растерзали маленькую собаку на глазах у ребенка. Фото, видео: Сводка 24 Красноярск.
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В красноярской Покровке (на улице Мартынова,21) два огромных амстаффа едва не растерзали маленькую собачку на глазах у ребенка. Видео ЧП опубликовали в группе «Сводка 24 Красноярск».

Как сообщили очевидцы случившегося, все произошло в подъезде многоквартирного дома с двумя лифтами. В один и тот же момент из одного женщина выводила двух больших псов. На поводках, но без намордников. Из другого лифта на площадку выбежал джек-рассел, а вслед за ним выглянул ребенок.

ЧП в Красноярске: два амстаффа рвут маленькую собачку на глазах у хозяев .Видео: Сводка 24 Красноярск

Заметив маленькую собаку, один из стаффов мгновенно схватил ее зубами, поволок в угол, как тряпку. Там в малыша вцепилась другая собака.

Хозяйка терьера (она была вместе с детьми) очень испугалась. Даже не вышла из кабины, нажала кнопку и уехала. А владелица стаффов несколько минут пыталась забрать терьера псов. Наконец, у нее это получилось. Выпустила помятого джек-рассела на площадку и увела своих животных.

- А если бы первыми из лифта вышли дети, а не джек-рассел, что бы было тогда? – задается вопросом автор поста. – Кстати, хозяйку стаффов несколько раз предупреждали, но она все равно выгуливает их без намордников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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