«Поедем домой, малыш!»: умилительный дрессированный пони умеет запрыгивать в машину, словно собака

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:54:04+03:00

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Этот пони явно считает себя кем-то вроде собаки. По крайней мере, он очень шустро запрыгивает в багажник универсала своего хозяина. И настолько умилительно, что малыш полюбился пользователям соцсетей, которые и распространили видео с его «кульбитами». Дело происходит в Назарове. По данным Назарово-онлайн, видео симпатяги-пони назаровцы распространяют в мессенджерах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/762741" frameborder="0"></iframe> Умилительный дрессированный пони.Видео: соцсети

- Давай, запрыгивай – о-о-опа! Сейчас домой поедем, - обращается к маленькой лошадке хозяин, словно та и не пони вовсе, а собака.

Белый пони все понимает и махом запрыгивает в универсал. К слову, в Назарове эту лошадку многие любят и знают. Хозяин часто приводит ее в парк «Радуга детства» за городским Дворцом культуры. Они катают ребятню, фотографируются. Малыша, кстати, даже можно покормить разными лакомствами – например, яблочком или сладкой морковкой. Пони это любят, они ведь тоже кони.

ИСТОЧНИК KP.RU