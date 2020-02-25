2020-02-25T13:54:04+03:00
Дом. Семья

«Поедем домой, малыш!»: умилительный дрессированный пони умеет запрыгивать в машину, словно собака

Малыш в Назарове всеобщий любимец [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дрессированный пони сам прыгает в минивэн Фото: стопкадр с видеоДрессированный пони сам прыгает в минивэн Фото: стопкадр с видео
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Этот пони явно считает себя кем-то вроде собаки. По крайней мере, он очень шустро запрыгивает в багажник универсала своего хозяина. И настолько умилительно, что малыш полюбился пользователям соцсетей, которые и распространили видео с его «кульбитами». Дело происходит в Назарове. По данным Назарово-онлайн, видео симпатяги-пони назаровцы распространяют в мессенджерах.

Умилительный дрессированный пони.Видео: соцсети

- Давай, запрыгивай – о-о-опа! Сейчас домой поедем, - обращается к маленькой лошадке хозяин, словно та и не пони вовсе, а собака.

Белый пони все понимает и махом запрыгивает в универсал. К слову, в Назарове эту лошадку многие любят и знают. Хозяин часто приводит ее в парк «Радуга детства» за городским Дворцом культуры. Они катают ребятню, фотографируются. Малыша, кстати, даже можно покормить разными лакомствами – например, яблочком или сладкой морковкой. Пони это любят, они ведь тоже кони.

ИСТОЧНИК KP.RU

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