«Поедем домой, малыш!»: умилительный дрессированный пони умеет запрыгивать в машину, словно собака
Этот пони явно считает себя кем-то вроде собаки. По крайней мере, он очень шустро запрыгивает в багажник универсала своего хозяина. И настолько умилительно, что малыш полюбился пользователям соцсетей, которые и распространили видео с его «кульбитами». Дело происходит в Назарове. По данным Назарово-онлайн, видео симпатяги-пони назаровцы распространяют в мессенджерах.
Умилительный дрессированный пони.Видео: соцсети
- Давай, запрыгивай – о-о-опа! Сейчас домой поедем, - обращается к маленькой лошадке хозяин, словно та и не пони вовсе, а собака.
Белый пони все понимает и махом запрыгивает в универсал. К слову, в Назарове эту лошадку многие любят и знают. Хозяин часто приводит ее в парк «Радуга детства» за городским Дворцом культуры. Они катают ребятню, фотографируются. Малыша, кстати, даже можно покормить разными лакомствами – например, яблочком или сладкой морковкой. Пони это любят, они ведь тоже кони.
ИСТОЧНИК KP.RU