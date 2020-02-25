Три человека погибли при пожаре на даче в Красноярском крае

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:08:39+03:00

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В садовом обществе под Минусинском минувшей ночью сгорела дача, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. При пожаре погибли три человека. Произошло все в садовом обществе «Енисей» - загорелся дачный домик. Когда пожарные прибыли на место, строение уже полыхало открытым огнем по всей площади, крыша и потолочные перекрытия обрушились. Проверить, есть ли внутри люди в связи с этим было невозможно.

- После локализации пожара на площади 36 квадратных метров обнаружены трое погибших, личности которых устанавливаются, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МЧС.

Предварительно - пожар произошел из-за того, что люди неправильно эксплуатировали печь. Полностью огонь удалось ликвидировать и пролить конструкции в 08.53 по местному вреимени. На пожаре работали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU