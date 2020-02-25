В Красноярском крае мошенник пытался взыскать зарплату через суд по подложным документам

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:14:45+03:00

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Житель Шарыпово решил с помощью суда «развести» на деньги управляющую компанию, в которой никогда не работал. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина взял паспорт приятеля и изготовил на его имя подложные документы - приказ о приеме на работу в одну из управляющих компаний, трудовой договор, приказ об увольнении. С пакетом документов мошенник подался в суд, чтобы ему выплатили зарплату. Ответчиком по делу была управляющая компания, в которой ни сам мошенник, ни его приятель никогда не работали.

- Когда в адрес управляющей компании поступил исполнительный лист, директор заявила об этом в полицию, поскольку такой сотрудник никогда не работал в организации. Сумма причиненного ущерба составила 387 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД.

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела – по ч.3 ст.30 «Покушение на преступление» и по ч.3 ст.159 «Мошенничество» УК России. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Его судьбу вскоре решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU