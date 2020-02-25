2020-02-25T09:00:10+03:00
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Размах крыла больше метра. В Красноярском крае сняли за охотой самого крупного ястреба в России

Тетеревятник перекусывал голубем, но любит поохотиться и на зайцев с белками
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Тетеревятник на охоте Фото: Элинор ПэйтТетеревятник на охоте Фото: Элинор Пэйт
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Этот ястреб настоящий охотник – размах крыла у тетеревятника (лат. Accipiter gentilis) более метра, он умеет подолгу зависать в воздухе и устраивает засады на своих жертв. Именно на охоте в Перовском лесничестве «Шушенского бора» он и попал в объектив фотокамеры. Охотился ястреб (к слову, самый крупный в России) на голубя. Впрочем, как рассказали сотрудники «Шушенского бора», тетеревятник не прочь подкрепиться и зайцами, белами или рябчиками. Сойдут также дятлы, сойки или вороны.

- За поеданием жертвы сотрудница парка сделала несколько снимков, но не смогла подобраться к чуткому и зоркому хищнику ближе. Натуралисту помешали погодные условия. В конце февраля на насте на открытых местах образовалась корка, сильно хрустящая при движении. Подкрасться бесшумно в это время года в таких условиях невозможно. При каждом шаге тетеревятник поднимал голову и оглядывался по сторонам. В конце концов, не желая испытывать судьбу дальше, птица улетела вместе со своей добычей в более труднодоступное для наблюдателя место, оставив от трапезы только перья, - говорят в «Шушенском бору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Размах крыла больше метра. В Красноярском крае сняли за охотой самого крупного ястреба в России
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