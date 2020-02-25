В Красноярске охранники ТРЦ Июнь подрались с посетителями

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:10:53+03:00

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Перед ТРЦ Июнь в Красноярске произошла драка, которая попала на видео. Прямо возле одного из входов в здание люди в форме, похожие на охранников, избивают посетителей. При этом один из них бьет лежачего человека, ногами по голове и кулаками, неплохо поставленными ударами в лицо. Нападавших было, судя по кадрам, четверо. После драки они зашли в здание торгового центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/762675" frameborder="0"></iframe> Охранники ТРЦ Июнь избивают посетителей.Видео: ЧП-Красноярск

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в городской полиции, по данному факту уже проводится доследственная проверка, в ходе которой установят все данные нападавших и причину конфликта. Пока известно, что пострадавшие молодые люди обратились с заявлением в полицию. По-видимому, также пришлось обращаться и к медикам - не только за помощью, но и чтобы снять побои. После проверки будет известно, возбудят ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU