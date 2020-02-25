2020-02-25T07:42:04+03:00
Общество

Роспотребнадзор забраковал 37% «молочки» на рынке Красноярского края

Специалисты исследовали 3 559 проб
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Качество молочной продукции оставляет желать лучшегоКачество молочной продукции оставляет желать лучшегоФото: Мария ЛЕНЦ
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Молочная продукция в Красноярском крае оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли сотрудники регионального Роспотребнадзора после проверок на предприятиях. К слову, в прошлом году специалисты проверили 1 954 предприятия, производящих и торгующих «молочкой». Исследовано 3 559 проб. По мнению экспертов, номам по микробиологическим показателям не соответствует 17 процентов, по физико-химическим показателям -13 процентов. Доля фальсификата составила 4 процента, а антибиотики обнаружили в 2,8 процента. Итого, почти 37 процентов.

- Изъято из оборота 219 партий некачественной молочной продукции в объеме 1037,11 килограмма, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве. - По фактам выявления молочной продукции, несоответствующей установленным требованиям, в отношении виновных лиц возбуждено 121 дело об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 1 938,5 тыс. рублей, выдано 94 предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Примечательно, что эксперты проверяли молочную продукцию и на ГМО. Но нарушений в этом направлении не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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