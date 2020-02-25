Ранее судимый бизнесмен нажился на продаже детского сада в Красноярске

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:48:55+03:00

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Не секрет, что детских садов в Красноярске не хватает. Впрочем, не факт, ведь находятся те, кто успешно проворачивает сделки с продажей помещений. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, недавно в Октябрьском районе города было продано здание детского садика вместе с мебелью. Заявление в правоохранительные органы подала владелица компании «Вариант-999».

По словам женщины, ее знакомый предприниматель путем мошеннических действий, с помощью процедуры банкротства, продал здание садика вместе с мебелью. Сделка, как считает женщина, состоялась в период с 2016 по 2019 годы. В результате нее средства от продажи здания должны были поступить предпринимательнице, однако этого не произошло. Известно, что бизнесмен, который продал здание, ранее был судим по ст.165 УК России (причинение имущественного ущерба) и по ст. 330 УК России (самоуправство). Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU