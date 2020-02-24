2020-02-24T15:55:05+03:00
Общество

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы о «черном небе» в Красноярске

Завтра, 25 февраля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проведет пресс-конференцию в Красноярске. Фото: официальный сайт ведомстваГлава Росприроднадзора Светлана Радионова проведет пресс-конференцию в Красноярске. Фото: официальный сайт ведомства
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прилетает в Красноярске. Об этом стало известно на минувшей неделе, 18 февраля, после телефонного разговора с ней губернатора края Александра Усса. Глава региона пригласил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на месте обсудить экологическую проблему в Красноярске и найти выход из нее.

На официальной странице губернатора в «Инстаграме» появилось сообщение, что в рамках рабочего визита Светлана Радионова встретится не только с главой региона, но и с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий. По итогу встреч она проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки. Затем вместе с Александром Уссом проведет пресс-конференцию и ответит на все вопросы региональных и федеральных журналистов о «черном небе».

Общение с прессой состоится 25 февраля в 14:30 по адресу: Красноярск, улица Мира, 110.

ИСТОЧНИК KP.RU

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