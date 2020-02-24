2020-02-24T15:27:22+03:00
Происшествия

В Железногорске две подруги за три дня вынесли из дискаунтера алкоголя на 5 тысяч рублей

И могут сесть на 5 лет каждая [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Железногорске две подруги за три дня вынесли из дискаунтера алкоголя на 5 тысяч рублей. Стоп-кадр видеоВ Железногорске две подруги за три дня вынесли из дискаунтера алкоголя на 5 тысяч рублей. Стоп-кадр видео
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В Железногорске две подруга целых три дня выносили из дискаунтера алкогольные напитки. Действовали дерзко и слаженно, по предварительной договоренности. Дискаунтер выбрали, потому что здесь меньше посетителей и персонала в торговом зале, чем в супермаркетах. Но не учли, что есть камеры, которые и запечатлели все их сомнительные «подвиги».

Кража в Железногорске: две женщины украли спиртное на 5 тысяч.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе железногорской полиции, случилось это в середине декабря 2019 года. Администратор магазина написала заявление о хищении спиртного на общую сумму около 5 тысяч рублей. Камеры показали всю картину преступления. Пока одна из подозреваемых складывает в дамскую сумку бутылки, вторая ее прикрывает, а на кассе рассчитывается за какой-нибудь пустяк. И так – в течение трех дней.

Подозреваемым 47 и 37 лет. Когда их задержали, они во всем сознались. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд, женщинам грозит до 5 лет лишения свободы, каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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