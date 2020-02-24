2020-02-24T12:45:32+03:00
Фотоконкурсы

Мама двух дочерей из Красноярска получила золотой знак отличия ГТО

А сейчас Ульяна Александрова участвует в фотоконкурсе «Самая красивая мама -2020!»
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Ульяна - мама с активной жизненной позицией! Фото: личный архивУльяна - мама с активной жизненной позицией! Фото: личный архив
Изменить размер текста:

24 февраля – это последний день, когда можно отправить свою заявку на принятие участия в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!» на сайте «Комсомолки».

Уже сейчас на странице фотоконкурса более 100 фотографий прекрасных мам. Каждая из них прекрасна, очаровательная и умеет удивлять. Вот, например, Ульяна Александрова из Красноярска. Вот что она о себе рассказывает:

«Я мама с активной жизненной позицией! Совмещаю в себе множество увлечений, знаний и направлений деятельности: в первую очередь я педагог-психолог детского сада и очень люблю свою профессию и детей. В свободное время занимаюсь фитнесом и сама являюсь тренером. Постоянно принимаю участие в различных конкурсах профессионального мастерства и не только, недавно получила золотой знак отличия ГТО. У меня две прекрасные дочери Софья - 9 лет и Аврора - 3 года. Обе занимаются художественной гимнастикой. Золотые мамины девочки. Очень разносторонне развиты и способны практически к любой деятельности. Подарок с небес».

Напоминаем, что голосование за участниц фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» могут стартует с 25 февраля и продлится по 3 марта. Итоги подведем 5 марта, а 6 ждем пять победительниц на торжественное награждение (время и место сообщим позже).

Лидеры голосования получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мама двух дочерей из Красноярска получила золотой знак отличия ГТО
В Красноярске кроху той-терьера выбросили в окно с пятого этажа
Мошенники с третьего раза похитили у жителя Красноярского края 132 тысячи рублей
В Красноярске сотрудники спецназа встали на лыжню
В Хакасии женщина унесла у бывшего мужа крест за 165 тысяч рублей
Жители Красноярска отдали дань памяти защитникам Отечества
На Енисее в Красноярске обнаружили труп мужчины
За опережающие темпы замены лифтов Красноярский край отметили в Министрое России
Игрок питерского «Зенита» будет выступать за «Енисей»
46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»
Машины пробивают колеса в яме на Октябрьском мосту Красноярска
Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте
Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку