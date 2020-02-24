Мама двух дочерей из Красноярска получила золотой знак отличия ГТО

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:45:32+03:00

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24 февраля – это последний день, когда можно отправить свою заявку на принятие участия в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!» на сайте «Комсомолки».

Уже сейчас на странице фотоконкурса более 100 фотографий прекрасных мам. Каждая из них прекрасна, очаровательная и умеет удивлять. Вот, например, Ульяна Александрова из Красноярска. Вот что она о себе рассказывает:

«Я мама с активной жизненной позицией! Совмещаю в себе множество увлечений, знаний и направлений деятельности: в первую очередь я педагог-психолог детского сада и очень люблю свою профессию и детей. В свободное время занимаюсь фитнесом и сама являюсь тренером. Постоянно принимаю участие в различных конкурсах профессионального мастерства и не только, недавно получила золотой знак отличия ГТО. У меня две прекрасные дочери Софья - 9 лет и Аврора - 3 года. Обе занимаются художественной гимнастикой. Золотые мамины девочки. Очень разносторонне развиты и способны практически к любой деятельности. Подарок с небес».

Напоминаем, что голосование за участниц фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» могут стартует с 25 февраля и продлится по 3 марта. Итоги подведем 5 марта, а 6 ждем пять победительниц на торжественное награждение (время и место сообщим позже).

Лидеры голосования получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU