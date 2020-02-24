В Красноярске кроху той-терьера выбросили в окно с пятого этажа
В Красноярске на видеокамеру попал еще один случай бесчеловечного обращения с животным. Дом на улице 69 лет Октября, 100 – жилая пятиэтажка. Пластиковое окно на пятом этаже отворяется. Кто-то выбрасывает из него маленького черного питомца, тот летит кувырком вниз, падает сначала на металлический забор, затем в снег. Из окна выглядывает человек, видимо, чтобы проверить, куда упала собака. Затем окно закрывается.
ЧП в Красноярске: из окна выбросили той-терьера. Видео ЧП Красноярск.
Спустя несколько секунд кроха очнулся и побежал, пошатываясь и прихрамывая, в сторону. Но далеко ли он убежит? По всему понятно, что удар о металлическую перекладину забора оказался очень болезненным. И где сейчас малыш? Хорошо, если его кто-нибудь подобрал и отнес в ветеринарную клинику. Или позвонил зоозащитникам. И кто эти хозяева, которые так безжалостно от него избавились?
Подписчики «ЧП Красноярск», где и появилось видео, предполагают, что собака могла спровоцировать хозяев на гнев. Но большинство настаивает: жестокость не красит человека. Не понравилась собака – отдай в другие руки.
ИСТОЧНИК KP.RU