В Красноярске сотрудники спецназа встали на лыжню

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:16:27+03:00

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В Красноярске на стадионе «Ветлужанка» прошли соревнования по лыжной гонке, в которых соревновались две команды отдела особого назначения краевого ГУФСИНа. Команды разделили по возрасту: тех, кому нет 35 – стали «Юриорами», а после 35 – «Ветераны». Всего 28 спортсменов и множество болельщиков.

На первом из трех этапов, в «Лыжном биатлоне», участники преодолели 1 км вольным стилем и поразили по 5 мишеней на огневом рубеже. С явным преимуществом победили «Ветераны».

Во втором этапе команды показали, как умеют оказывать первую помощь сослуживцу. Бойцам на охотничьих лыжах нужно было преодолеть дистанцию длиной 400 метров с «раненым» на носилках товарищем. Победителя выявляли по наилучшему времени с учетом всех штрафных баллов. И снова впереди «Ветераны».

«Юниоры» достойно ответили коллегам в третьем конкурсе – «Сноутюбинге». Соперники проходили дистанцию на лыжах с прикрепленным грузом, - поделились впечатлениями с «Комсомольской правдой»-Красноярск в пресс-службе ГУФСИНа.

ИСТОЧНИК KP.RU