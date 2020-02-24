В Хакасии женщина унесла у бывшего мужа крест за 165 тысяч рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:02:21+03:00

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В хакасском городе Черногорске обокрали мужчину. Он заметил пропажу из квартиры очень дорогой для себя во всех смыслах вещи – золотого креста с цепью. Украшение лежало в шкатулке, цена 165 тысяч рублей. И вдруг пропало. Причем замки не сломаны, другие вещи не тронуты. Когда потерпевший писал заявление в полицию, он упомянул, что подозревает свою бывшую сожительницу, ведь у нее остались ключи от квартиры.

Мужчина оказался прав, его подозрения подтвердились: к хищению действительно была причастна 34-летняя местная жительница. Которая, кстати, ранее уже имела судимость за кражу. Она пришла в квартиру в отсутствие хозяина, чтобы забрать свои вещи. Ну и заглянула в шкатулку.

Похищенный крест злоумышленница сдала в ломбард. Успех преступной авантюры решила разделить с подругой, которая живет в Боградском районе. Там ее и задержали оперативники. Крест возвращен владельцу, а нечестной даме грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU