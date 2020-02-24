Жители Красноярска отдали дань памяти защитникам Отечества

24 Февр. 2020 2020-02-24T06:33:38+03:00

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Накануне, 23 февраля, страна отметила День защитника Отечества. Дань памяти воинам, в разные годы защищавшим страну, отдали и в Красноярске. В церемонии приняли участие губернатор края Александр Усс, председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов, глава Красноярска Сергей Еремин, и другие представители власти. А также военнослужащие красноярского гарнизона, силовики, члены советов ветеранов, представители молодежных организаций и горожане.

Память бойцов и командиров, всех тех, кто погиб в боях за Родину, почтили минутой молчания и троекратным ружейным салютом почетного караула. Подразделения военнослужащих красноярского гарнизона, студенты военно-учебных заведений, учащиеся Красноярского кадетского корпуса имени Александра Лебедя, участники военно-патриотических движений «Пост №1» и «Юнармия» прошли торжественным маршем по площади Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU