46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»
Жители Академгородка Красноярска провели акцию, призывая построить новую школу. 46 человек, взявшись за руки, выстроились на берегу Енисея в живое слово «школа». Такой снимок появился в паблике «ГОРОД – ЛЕС. Академгородок».
Не секрет, что гимназии № 13 в микрорайоне уже недостает. Дефицит мест – около 600. При этом есть дети, что учатся тут не по прописке. Между тем неподалеку возводят новый жилой комплекс.
- И, когда его запустят, новая школа тоже может не справиться, - говорят местные жители. - Микрорайон быстро развивается. Тут не хватает не только школы, но и нового детского сада.
К слову, застройщик уже обнадежил: проект нового детсада уже заказан, весной выберут подрядчика. А что будет со школой, пока неясно. В любом случае люди очень надеются, их услышат и пойдут навстречу.
ИСТОЧНИК KP.RU