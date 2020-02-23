2020-02-23T11:58:16+03:00
Общество

46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа»

… чтобы обратить внимание на нехватку учебных заведений в микрорайоне [фото]
Ася ЖУКОВА
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46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа». Фото: паблик «ГОРОД – ЛЕС. Академгородок».46 жителей Академгородка выстроились в живое слово «школа». Фото: паблик «ГОРОД – ЛЕС. Академгородок».
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Жители Академгородка Красноярска провели акцию, призывая построить новую школу. 46 человек, взявшись за руки, выстроились на берегу Енисея в живое слово «школа». Такой снимок появился в паблике «ГОРОД – ЛЕС. Академгородок».

Не секрет, что гимназии № 13 в микрорайоне уже недостает. Дефицит мест – около 600. При этом есть дети, что учатся тут не по прописке. Между тем неподалеку возводят новый жилой комплекс.

- И, когда его запустят, новая школа тоже может не справиться, - говорят местные жители. - Микрорайон быстро развивается. Тут не хватает не только школы, но и нового детского сада.

К слову, застройщик уже обнадежил: проект нового детсада уже заказан, весной выберут подрядчика. А что будет со школой, пока неясно. В любом случае люди очень надеются, их услышат и пойдут навстречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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