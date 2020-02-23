2020-02-23T10:11:54+03:00
Общество

Работаем бесплатно! Красноярский музей геологии открылся в новом месте

На проспекте Мира, 55
Ася ЖУКОВА
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Красноярский музей геологии открылся в новом месте. Фото: пресс-служба музея геологии.Красноярский музей геологии открылся в новом месте. Фото: пресс-служба музея геологии.
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Музей геологии Центральной Сибири Красноярска переехал на новое место Мира,55. И с 21 февраля ждет гостей на экскурсии, первая из которых уже прошла.

Подчеркнем: в отличие от других музей геологии работает бесплатно. И по понедельникам, в том числе. Так что приезжайте с семьями и коллегами, вам будут рады!

СПРАВКА «КП»

Музею геологии в Красноярске исполнился 21 год. Его учредителем является министерство природных ресурсов и экологии края. В фондах музея хранится больше 9000 образцов, они представляют разделы: минералогия, петрография, палеонтология. Кроме того, здесь большая библиотека научно-методической литературы по геологии, начиная с XIX века.

В последние годы музей ведет активную выставочную и образовательную деятельность. Тут действуют несколько интересных проектов для любителей минералов. И это далеко не все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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