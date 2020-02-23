Прохожие в Красноярске не помогли просящему помощи подростку

23 Февр. 2020 2020-02-23T07:10:00+03:00

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- Здравствуйте! Я из другого города, потерялся. Дайте, пожалуйста, телефон, чтобы позвонить маме! – подросток с яркими волосами обращался то к одному, то к другому прохожему. Люди не знали, что это социальный эксперимент, который проводили волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск», и парню, просящему помощи, не помог почти никто.

Пожилые люди, мамы с детьми, компании… Одни отмахивались сразу, другие, выслушав, разводили руками: телефон не с собой, нет денег на счете или просто уходили молча.

Дашь ли ты свой телефон просящему помощи подростку? (социальный эксперимент в Красноярске).Видео: Поиск пропавших детей - Красноярск

Подростку помогли единицы. У одного из них, такого же с виду старшеклассника, потом спросили: не боялся, что парень убежит с телефоном? «Нет, - удивился он. – С чего бы?». Но таких, повторимся, можно было пересчитать по пальцам. Остальные спокойно закрыли глаза на чужую беду.

- Только что мы опубликовали опрос, поможете ли вы заблудившемуся подростку, дадите ли телефон позвонить родителям? – комментирует руководитель группы «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина. - 92% людей ответили, что помогли бы, дали позвонить, набрали бы сами номер родителей, вызвали полицию, но… В реальности люди проходили мимо. Не будьте равнодушными: помогите чужому ребенку. Когда-нибудь помогут вашему.

ИСТОЧНИК KP.RU