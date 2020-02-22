2020-02-22T07:28:33+03:00
Происшествия

Спасатели помогли туристу, который во время прогулки по красноярским «Столбам» сломал ногу

Пострадавшего передали сотрудникам «скорой»
Ольга КОСТИНА
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Во время прогулки по "Столбам" турист сломал ногуВо время прогулки по "Столбам" турист сломал ногуФото: Мария ЛЕНЦ
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Один из посетителей национального парка «Столбы» пострадал во время прогулки. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

О случившемся на выдвижной пост сообщил случайный свидетель. Пострадавший попросил позвать его на помощь. Несколько минут потребовалось, чтобы добраться до места ЧП. Туриста транспортировали до машины скорой помощи и передали в руки медиков.

А минусинские спасатели спасли собаку, которая провалилась в люк. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сообщение о том, что животному требуется помощь, поступила дежурному единой дежурной диспетчерской службы. Несчастный пес, по всей видимости, провалился в люк еще ночью и никак не мог выбраться наружу. Специалисты сработали быстро. Пара минут и пленник на свободе.

В Енисейске спасателей вызвали, чтобы открыть двери в квартиру, в которой находился маленький ребенок. Все закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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