Спасатели помогли туристу, который во время прогулки по красноярским «Столбам» сломал ногу
Один из посетителей национального парка «Столбы» пострадал во время прогулки. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».
О случившемся на выдвижной пост сообщил случайный свидетель. Пострадавший попросил позвать его на помощь. Несколько минут потребовалось, чтобы добраться до места ЧП. Туриста транспортировали до машины скорой помощи и передали в руки медиков.
А минусинские спасатели спасли собаку, которая провалилась в люк. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, сообщение о том, что животному требуется помощь, поступила дежурному единой дежурной диспетчерской службы. Несчастный пес, по всей видимости, провалился в люк еще ночью и никак не мог выбраться наружу. Специалисты сработали быстро. Пара минут и пленник на свободе.
В Енисейске спасателей вызвали, чтобы открыть двери в квартиру, в которой находился маленький ребенок. Все закончилось благополучно.
ИСТОЧНИК KP.RU