В Хакасии при пожаре в частном доме погибли бабушка и дедушка

22 Февр. 2020 2020-02-22T04:43:05+03:00

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В Хакасии ночью в деревне Калы Бейского районе произошел смертельный пожар. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МЧС Хакасии.

Глубокой ночью полыхнул частный дом. К приезду пожарных он весь был объят пламенем, и частично обрушилась крыша. Площадь пожара составляла 60 квадратных метров. После локализации пожара в одной из комнат были обнаружены два тела – 80-летней женщины и 88-летнего мужчины. В обстоятельствах их гибели сейчас разбираются следственные органы.

За те же сутки в Усть-Абаканском районе и Сорске пожарные потушили надворные постройки, в абаканском дачном обществе и Таштыпском районе отстояли два жилых дома, в Ширинском районе - баню. Также ликвидировали серьезный пожар в одной из девятиэтажек Абакана. Там загорелась квартира на 9 этаже на площади 47 квадратных метров. В подъезде было сильное задымление, люди покинули квартиры еще до прибытия сотрудников МЧС. По предварительной версии, хозяйка квартиры пыталась приготовить еду с помощью туристического баллона с газом и специальной насадки.

ИСТОЧНИК KP.RU